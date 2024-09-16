بدور القاسمي تفتتح المركز الطلابي في الجامعة الأميركية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، المركز الطلابي في حرم الجامعة بعد تجديده وإعادة تصميمه. ويجسد المركز روح ريادة الأعمال وإبداع طلبة وخريجي الجامعة، موفراً مزيجاً مميزاً من الفرص الترفيهية والتفاعل الاجتماعي، والاستفادة من المنافذ التجارية التي تقدم خيارات طعام صحية. وأشارت الشيخة بدور إلى أن المركز الطلابي هو في قلب تجربة الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث يعكس التزام الجامعة بالابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الروح المجتمعية. وقالت: «يجسد هذا المركز روح ريادة الأعمال التي تميز الجامعة الأميركية في الشارقة على كل المستويات».

يضم المركز الطلابي حالياً مجموعة متنوعة من المشاريع التي يديرها خريجو الجامعة، والتي تقدم خيارات وجبات طازجة ومغذية وصحية.