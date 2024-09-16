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علوم الدار

محمد الشرقي يلتقي سليمان العنتلي الفائز بالمركز الأول في «تحدي القراءة»

محمد الشرقي يصافح سليمان العنتلي (من المصدر)
17 سبتمبر 2024 01:15

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الطالب سليمان خميس العنتلي بمناسبة تحقيقه المركز الأول في تحدّي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الموسم الثامن ضمن فئة أصحاب الهمم.
وأكّد سموّه خلال اللقاء، أهمية القراءة ودورها في تنمية العقول وتوسيع آفاق المعرفة، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم وتشجيع المبادرات الثقافية التي تعزز من حب التعلم والقراءة ودعم الموهوبين، باعتبارها محوراً رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والمساهمة الفعّالة في نهضة الوطن، وبناء دعائم نهضته.
وهنّأ سموه، الطالب سليمان خميس العنتلي وأسرته ومُعلّميه على هذا الإنجاز المتميز، داعياً إلى الاستثمار في تعزيز حب القراءة، وتوفير الدعم لتطوير مهارات شباب المستقبل.

محمد الشرقي
الفجيرة
تحدي القراءة العربي
القراءة
الإمارات
أصحاب الهمم
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