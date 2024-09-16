الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد يبحث تعزيز التعاون مع الصين

عمار بن حميد خلال توقيع مذكرة التفاهم
17 سبتمبر 2024 01:15

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإعصار "براسانغ" يقترب من السواحل الشرقية للصين
انطلاق الدورة الـ 30 من "المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية" في دبي

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه في الديوان الأميري، جانت شاو لينج، عضو اللجنة السياسية الوطنية للحزب الحاكم في جمهورية الصين، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة سينوماك، المتخصصة في صناعات المعدات الثقيلة، وذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.
ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بزيارة معالي جانت شاو لينج والوفد المرافق، مؤكداً سموه أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، وشراكة استراتيجية شاملة. وتبادل سمو ولي عهد عجمان مع رئيس «سينوماك»، الحديث حول مشروعات الشركة الصينية وخططها في المنطقة، مؤكداً أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات.
وعلى هامش اللقاء، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وجانت شاو لينج، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان وشركة سينوماك؛ لتعزيز سبل التعاون المستقبلية في حزمة مشاريع استثمارية في البنية التحتية والصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم. وقَّع مذكرة التفاهم عن حكومة عجمان، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويان ويهوا، مدير عام مجموعة «CNEEC»، نيابة عن شركة سينوماك. وأكد سمو ولي عهد عجمان أن حكومة عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال وجذب الاستثمارات، تحقيقاً للرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية للإمارة والدولة.

عمار النعيمي
الصين
الإمارات
عبد العزيز بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اقتصاد
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اليوم 17:46
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اقتصاد
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اليوم 17:43
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©