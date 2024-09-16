عمار بن حميد يبحث تعزيز التعاون مع الصين

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه في الديوان الأميري، جانت شاو لينج، عضو اللجنة السياسية الوطنية للحزب الحاكم في جمهورية الصين، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة سينوماك، المتخصصة في صناعات المعدات الثقيلة، وذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بزيارة معالي جانت شاو لينج والوفد المرافق، مؤكداً سموه أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، وشراكة استراتيجية شاملة. وتبادل سمو ولي عهد عجمان مع رئيس «سينوماك»، الحديث حول مشروعات الشركة الصينية وخططها في المنطقة، مؤكداً أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات.

وعلى هامش اللقاء، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وجانت شاو لينج، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان وشركة سينوماك؛ لتعزيز سبل التعاون المستقبلية في حزمة مشاريع استثمارية في البنية التحتية والصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم. وقَّع مذكرة التفاهم عن حكومة عجمان، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويان ويهوا، مدير عام مجموعة «CNEEC»، نيابة عن شركة سينوماك. وأكد سمو ولي عهد عجمان أن حكومة عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال وجذب الاستثمارات، تحقيقاً للرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية للإمارة والدولة.