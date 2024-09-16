الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دبي لرعاية النساء والأطفال تنظم مُلتقى «التربية»

دبي لرعاية النساء والأطفال تنظم مُلتقى «التربية»
17 سبتمبر 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد
نادي دبي للسلة يرسم ملامح انطلاقته نحو العالمية

تنظم مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال الرائدة في مجال المُبادرات المُجتمعية، الخميس المقبل مُلتقى «التربية وتحدّيات العصر» تحت شعار «بناء أجيال الغد»، في فندق هوليدي إن –دبي فيستفال سيتي، ويهدف الملتقى إلى رسم خريطة طريقٍ واضحة للتربية الاجتماعية والنفسية، بما يُتيح للأُسر والمُؤسسات المعنية بالأطفال، اتبّاعها، ضمن بيئةٍ تربويةٍ صحيةٍ وسليمة، تُساهم في تنشئة أجيالٍ قادرة على قيادة المُجتمع نحو مُستقبلٍ أفضل ومُستدام.
ويستهدف المُلتقى الذي يتضمن 3 محاور أساسية تشمل (المحور النفسي، والمحور الاجتماعي، ومحور مُعالجة تحديات التحوّل الإلكتروني)، المُتخصصين في رعاية الأطفال في المُؤسسات الإيوائية.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
الأطفال
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اقتصاد
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اليوم 17:46
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اقتصاد
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اليوم 17:43
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©