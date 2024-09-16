دبي لرعاية النساء والأطفال تنظم مُلتقى «التربية»

دبي (الاتحاد)

تنظم مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال الرائدة في مجال المُبادرات المُجتمعية، الخميس المقبل مُلتقى «التربية وتحدّيات العصر» تحت شعار «بناء أجيال الغد»، في فندق هوليدي إن –دبي فيستفال سيتي، ويهدف الملتقى إلى رسم خريطة طريقٍ واضحة للتربية الاجتماعية والنفسية، بما يُتيح للأُسر والمُؤسسات المعنية بالأطفال، اتبّاعها، ضمن بيئةٍ تربويةٍ صحيةٍ وسليمة، تُساهم في تنشئة أجيالٍ قادرة على قيادة المُجتمع نحو مُستقبلٍ أفضل ومُستدام.

ويستهدف المُلتقى الذي يتضمن 3 محاور أساسية تشمل (المحور النفسي، والمحور الاجتماعي، ومحور مُعالجة تحديات التحوّل الإلكتروني)، المُتخصصين في رعاية الأطفال في المُؤسسات الإيوائية.