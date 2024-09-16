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علوم الدار

طالب بجامعة خليفة يبتكر منظومة للهبوط على القمر

طالب بجامعة خليفة يبتكر منظومة للهبوط على القمر
17 سبتمبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أسهم طالب من قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة خليفة في تطوير منظومة الأولى من نوعها تتضمن مسباراً وطائرةَ من دون طيار تتميز بتكنولوجيا متطورة للهبوط على سطح القمر، وذلك خلال برنامج تدريبي في مركز لبحوث الفضاء التابع لشركة «أريان غروب» في ألمانيا.
وشارك الطالب أحمد العواني من جامعة خليفة في البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه كجزءٍ من نسخة عام 2024 من برنامج جسور، وهو مبادرة أطلقها صندوق الوطن بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء وبرنامج ريادة الأعمال الأكاديمي التابع للمعهد الإماراتي الألماني.
وقال أحمد العواني: «طوّرتُ أنا وزميلي خلال التدريب في شركة «أريان غروب»، مركبة قمرية وطائرة من دون طيار من نوع خاص ومتميز من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة التي تمكّنها من العمل كمسبار قمري، حيث يُعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه».

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