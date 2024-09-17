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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شعار «الأرصاد»
17 سبتمبر 2024 08:35

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل  درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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العين
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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