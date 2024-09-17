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علوم الدار

الأمن السيبراني يوصي بتحديث أنظمة تشغيل أجهزة آبل

الأمن السيبراني
17 سبتمبر 2024 12:02

أوصى مجلس الأمن السيبراني، الجمهور بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أجهزة أبل الخاصة إلى أحدث إصدار من قبل شركة آبل.

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وأكد الحساب الرسمي لمجلس الأمن السيبراني عبر حسابه في منصة إكس:"أصدرت آبل مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لأنظمة تشغيل أجهزة آبل، لمعالجة الثغرات الأمنية .لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أجهزة أبل الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة آبل، ويرجى تعميم هذه المعلومات مع الجهات والشركاء المختلفين. وللاطلاع على الثغرات يرجى الضغط على الرابط أدناه: https://support.apple.com/en-us/100100

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمن السيبراني
الإمارات
آبل
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