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علوم الدار

"المؤتمر العالمي للمرافق".. استدامة الطاقة والمياه والنقل على طاولة المختصين

جانب من فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق
17 سبتمبر 2024 14:19

انطلقت  أعمال المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي في نسخته الثالثة مقدماً الحلول والابتكارات وآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة والمياه والنقل، حيث يشهد مشاركة كبيرة من المختصين والشركاء، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من تقدم وازدهار في قطاع المرافق.


المؤتمر العالمي للمرافق، يمثل بوابة المستقبل حيث يعرض أحدث التقنيات ويشهد مشاركة كبيرة من الخبراء والمختصين ويستمر حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.. يترجم المؤتمر رؤى القيادة الرشيدة الطموحة لنقل تجارب ومشاريع الامارات إلى انجازات بارزة يستفيد منها الجميع.

 يسلط المؤتمر الضوء على مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والمياه والنقل بخطى مستدامة واثقة نحو مستقبل واعد ويعكس تميز وبراعة الإمارات في قطاع المرافق.

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مكانة أبوظبي الاستراتيجية وبنيتها التحتية الرائدة جذبت الأنظار نحو آخر ما وصلت إليه في مجال المرافق والطاقة النظيفة وتقنيات توفير المياه.

يوفر المؤتمر حلولاً وابتكارات متطورة تذلل الصعوبات والعوائق التي تواجه زيادة السكان والنمو الصناعي، وتؤكد التزام دولة الامارات بتطوير أحد أهم القطاعات الحيوية من أجل كوكب أكثر استقراراً في وقت يشهد العالم تحديات متغيرة ومتلاحقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤتمر العالمي للمرافق
المياه
الطاقة المتجددة
أدنيك
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