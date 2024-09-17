انطلاق الدورة الـ 30 من "المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية" في دبي

تحت شعار تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية، تستضيف دبي فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية وتنظمه منظمة النقل الذكي الأوروبية إيرتيكو،، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أميركا، ونظيرتها في آسيا والمحيط الهادئ.

تستمر فعاليات الحدث بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة عالمية واسعة تتضمن حضور 20 ألف مشارك وأكثر من 800 متحدث عبر 200 جلسة متنوّعة.

يستعرض المؤتمر أحدث الابتكارات في مجال التنقل الذكي وتكنولوجيا النقل ويركز على أربعة محاور رئيسة هي التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل النظيف، والتنقل ذاتي القيادة بمشاركة محلية وعالمية واسعة.

ستتناول جلسات المؤتمر مواضيع متنوعة، منها: الابتكارات في النقل المائي، السكك الحديدية، والمجال الجوي، الأمن السيبراني، شبكات الجيل الخامس، التخطيط المستدام، الوقود المستقبلي، التنقل النظيف، الأنظمة الذكية، تكنولوجيا الأمن السيبراني، التحول الرقمي، البيانات الضخمة، والرقمنة في البنية التحتية الذكية.