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خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق
17 سبتمبر 2024 15:42

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تنعقد فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي، حتى 18 سبتمبر الجاري.

وتفقَّد سموّه، خلال الزيارة، عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث اطَّلع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعرض جهود الجهات المشاركة في الحدث في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء.

وأشاد سموّه، خلال جولته في أروقة المعرض، بجهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة المرافق، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير المتبعة في هذا المجال محلياً وعالمياً.

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ورافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، كلّ من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة له؛ وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

يُذكر أن المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وتُنظِّمه شركة "دي إم جي إيفنتس" لتنظيم المعارض تحت شعار "نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق"، يُعدُّ منصة عالمية لتبادل المعارف والتجارب المبتكرة في مجال تطوير المرافق المستدامة.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 12,000 متخصص وخبير عالمي من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعَي المياه والكهرباء، كما يشهد الحدث عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الاستراتيجية والتخصُّصية، وتنظيم أكثر من 110 جلسات بمشاركة ما يزيد على 280 متحدِّثاً و10 وزراء للطاقة والمياه وأكثر من 1,400 مندوب وخبير.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
أدنيك
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