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محاكم دبي و"دبي الرقمية" تبحثان سبل التحول الرقمي في النظام القضائي

محاكم دبي و"دبي الرقمية" تبحثان سبل التحول الرقمي في النظام القضائي
17 سبتمبر 2024 16:51

ناقش الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي مع حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، سبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول التقنية في المجال القضائي، وذلك في إطار رؤية محاكم دبي لتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تسهم في رفع جودة الخدمات القضائية تسهم في تحقيق الوصول إلى " محاكم رائدة متميزة عالمياً".

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات في المجال القضائي، وعلى أهمية التحول الرقمي في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير العمل القضائي.

وتناول الاجتماع مناقشة الحلول التكنولوجية المتقدمة التي من شأنها أن تدعم العمل القضائي عبر تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التقاضي، مما يسهم في تقليل الأعباء على الأطراف المتعاملة ويوفر وقتاً وجهداً كبيرين.

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واشار إلى أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان انسيابية العمليات وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات القضائية، مؤكداً على أهمية تبني الحلول التقنية الذي سينعكس ايجاباً على دقة القرارات القضائية، وتوفير بيئة عمل مرنة تمكن القضاة وفرق العمل من مواكبة المستجدات العالمية في التقنيات القانونية، وتتيح وصولاً أسهل إلى الخدمات القضائية، مما يحسن من تجربة المراجعين ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة.

حضر الاجتماع من محاكم دبي كلً من، القاضي عمر ميران رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والسيد عبد العزيز الحمادي مدير تقنية المعلومات، ومن هيئة دبي الرقمية حضر كلً من، يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، والدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية، والآنسة هند النعيمي مدير إدارة التطبيقات الرقمية.

المصدر: وام
التحول الرقمي
محاكم دبي
دبي الرقمية
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