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علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد
17 سبتمبر 2024 17:16

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (52) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد برئاسة هشام عبدالله القاسم، وعضوية  سامي ياقـــــوت الريــــامـــي، والدكتورة هند عبد الواحد الرستماني، والدكتورة شـيخة أحمد الرئيسي، وصالحة خليفة بن ذيبان الفلاسي، ومريـم أحمـد البـلوشي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمركز.

ونص القرار على أنه إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المركز ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

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ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.               

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
مركز دبي للتوحد
دبي
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