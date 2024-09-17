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علوم الدار

حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي

حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي
17 سبتمبر 2024 17:37

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن توفير خدمة حجز مركبات الأجرة العامة في الإمارة، عن طريق شراكتها مع "يانغو" الشركة العالمية، لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقها الذكي، بهدف تحسين وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، وتعزيز تجربة مستخدمي النقل العام من خلال تقديم خدمات فعالة ومتقدمة.

وتعد يانغو جزءاً من شركة التكنولوجيا العالمية "مجموعة يانغو"، التي تركز على توفير خدمات يومية، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، أن توفير الخدمة عبر التطبيقات العالمية، يرفع كفاءة عمليات مركبات الأجرة بشكل عام، ويعمل على تسهيل عملية تحديد موقع المركبات، وحجز الرحلات إلكترونياً لمختلف أفراد المجتمع، وربط مركبات الأجرة العامة والخاصة ومركبات الأفراد، المرخصين مع الركاب في الإمارة، عبر الاتصال والوسائط الإلكترونية، والتطبيقات الذكية الآمنة والمعتمدة، ما يدعم تحقيق أهداف الإمارة فيما يتعلق بتقليل البصمة الكربونية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية لمركبات الأجرة ووسائل النقل بشكل عام.

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وأضاف أن أبوظبي للتنقل يهدف إلى تعزيز وتطوير خدمات النقل في إمارة أبوظبي، المتمثلة في توفير خدمات الربط الرقمي للركاب، مع مشغلي خدمات النقل في الإمارة، بهدف تقديم خدمات آمنة وسريعة ومريحة للمستخدمين.

بدوره قال إسلام عبد الكريم، مدير عام شركة يانغو في دول مجلس التعاون الخليجي إن إطلاق تطبيق يانغو في أبوظبي، بالشراكة مع "أبوظبي للتنقل" يجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة ذات المستوى العالمي، ما يعزز التنقل الحضري وتجربة نقل سلسة للمقيمين والسياح.

المصدر: وام
التنقل الذكي
المركبات
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