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إنجاز إنارة شارع الأقرن في أم القيوين

إنجاز إنارة شارع الأقرن في أم القيوين
18 سبتمبر 2024 01:08

أم القيوين (وام)

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أنجزت دائرة بلدية أم القيوين مشروع إنارة شارع الأقرن الرابط بين شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الاتحاد ومنطقة صناعية أم الثعوب، بطول 6.5 كيلومتر، وذلك في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة في مناطق الإمارة كافة.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، أن الدائرة أنجزت أعمال إنارة شارع الاقرن على امتداد 6.5 كيلومتر بتركيب 146 عموداً، تستخدم تقنيات الإضاءة LED التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية البلدية في تطبيق أعلى معايير الاستدامة.
وأكد مدير البلدية أن هذا المشروع يساهم في خفض استهلاك الطاقة بمعدل 70%، الأمر الذي يدعم توجهات البلدية نحو ترسيخ وتجسيد معايير الاستدامة.

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