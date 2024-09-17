«أهلنا أولويتنا» في منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أطلقت بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق التواجد البلدي، مبادرة «نلتقي بكم»، تحت شعار «أهلنا أولويتنا»، وذلك ضمن برنامج الملتقيات المجتمعية المفتوحة ولقاءات الأهالي في المجالس للربع الثالث من عام 2024 في جميع مدن منطقة الظفرة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، ورصد احتياجاته، وأخذ آراء أفراده ونشر الوعي حول أنشطة وأعمال ومشاريع البلدية المختلفة.

ترمي المبادرة إلى أن يكون فريق التواجد البلدي حلقة وصل فعالة بين المجتمع والدوائر الحكومية، ما يسهم في تطوير الخدمات البلدية في إمارة أبوظبي، وتقديمها بطريقة تتسم بالتواصل المستمر والفعال مع جميع الفئات المجتمعية، حرصاً على تلبية احتياجاتهم، مع التركيز الخاص على فئتي كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

شهد الملتقى الأول الذي عُقد في مدينة المرفأ، حضوراً مميزاً من الأهالي، وتفاعلاً منهم مع فريق التواجد البلدي على ان تستمر هذه اللقاءات في جميع مدن منطقة الظفرة، ما يعزز قيم المشاركة في المشاريع والمبادرات، ويحقق النفع للجميع.