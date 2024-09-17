«الابتعاث بعيون أمنية» في جلسة حوارية بـ«شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت ادارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع مجلس شباب شرطة أبوظبي (رواد أمن المستقبل) جلسة نقاشية شبابية بعنوان: «الابتعاث بعيون أمنية»، ضمن جهود القيادة في تعزيز الدعم والإرشاد للطلاب المبتعثين تجسيداً لأولوية «الاستخدام الامثل للموارد»، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي «الاستثمار الامثل للموارد ورأس المال البشري».

وأوضح المقدم دكتور بخيت سالم العامري، رئيس قسم الإرشاد والمتابعة الأكاديمية، أن الجلسة النقاشية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تنظمها إدارة البعثات ومجلس الشباب بهدف توفير الدعم المتكامل للطلاب المبتعثين، وتمكينهم من الاستمرار في النجاح في مسيرتهم الدراسية، والتمهيد لمسيرتهم المهنية.

وناقشت الورشة أبرز التحديات التي يواجهها الطلاب المبتعثون، وتضمنت تقديم نصائح قيمة للطلاب الموجودين على مقاعد الدراسة، من خلال طرح أعضاء مجلس الشباب لتجاربهم السابقة، خلال مسيرتهم التعليمية وطرح التحديات والفرص المرتبطة بالمسيرة العملية في مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالإضافة الى مشاركة عدد من الخريجين الجدد لتجاربهم كمبتعثين سابقين.

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الحضور، وتبادلاً مثمراً للأفكار والخبرات، وعبّر المشاركون عن تقديرهم لجهود القيادة الرشيدة في تعزيز التواصل بين المنتسبين، من خلال في تنظيم الورش التفاعلية التي تسهم في توجيه الطلاب وتحضيرهم لانتهاز الفرص، ومواجهة التحديات خلال فترة الابتعاث.