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علوم الدار

«قمة ومعرض المواد المبتكرة» تنطلق في أبوظبي 25 نوفمبر

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
18 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، أنه سينظم أول قمة ومعرض من نوعه في العالم العربي معني بالمواد المبتكرة والصناعية ثنائية الأبعاد والمتقدمة في أبوظبي، بالتعاون والتنظيم مع مؤسسة «فانتومز فاونديشن» الإسبانية، لتسليط الضوء على التوجهات الحالية للابتكار وتطبيقات الغرافين، وغيرها من المواد المشابهة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في الفترة ما بين 25 إلى 28 نوفمبر 2024 في حرم جامعة خليفة الرئيسي في أبوظبي، وستشمل القمة برنامجاً حافلاً يتضمن كلمة يلقيها الأستاذ الدكتور الحائز جائزة نوبل واللقب الأكاديمي المرموق «ريجيس»، السير أندريه غايم، الأستاذ الباحث في الجمعية الملكية في جامعة مانشستر، وسيترأس المؤتمر كلٌّ من الأستاذ الدكتور حسّان عرفات، مدير أول، لمركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، وأنطونيو كورييا، المؤسس المشارك والرئيس لمؤسسة «فانتومز» فاونديشن في إسبانيا.
ومن المقرر أن يلقي أكثر من 60 من العلماء وقادة الصناعة المشهورين في هذا المجال عالمياً كلماتهم، بمن فيهم الدكتورة لورديس فيغا، مديرة مركز البحث والابتكار في مجال ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، والدكتور ريحان عمر، أستاذ في هندسة الطيران والفضاء، والدكتورة ليندا زو، أستاذة في البنية التحتية المدنية والهندسة البيئية، وغيرهم.
وقال حميد عبدالله الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة، ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد:«يسر مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد بجامعة خليفة، تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها في العالم العربي والمعنية بالمواد المبتكرة والصناعية ثنائية الأبعاد والمتقدمة، حيث ستستعرض القمة الدولية أحدث البحوث والابتكارات في هذا المجال».

أبوظبي
جامعة خليفة
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جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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