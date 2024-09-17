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علوم الدار

شراكة بين «النقل» في عجمان و«نيم كارد» لخدمات الدفع

شراكة بين «النقل» في عجمان و«نيم كارد» لخدمات الدفع
18 سبتمبر 2024 01:08

عجمان (وام)

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أبرمت هيئة النقل في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة «نيم كارد» لخدمات الدفع، بهدف تقديم حلول مصرفية وتقنية متطورة لعملاء الهيئة عبر بطاقات مسبقة الدفع، التي توفر مجموعة من المزايا، مثل تحويل الرواتب، والتسوق عبر الإنترنت، وتحويل الأموال، إلى جانب برامج الولاء والمكافآت.
ويتيح هذا التعاون للعملاء اختيار نوع البطاقة المناسب لهم، سواء كانت فعلية أم افتراضية، مع إمكانية التحكم الكامل في الحسابات عبر تطبيق ذكي.
وقع الاتفاقية عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، (أجاي كومار) المدير العام لشركة نيم كارد وتتضمن تقديم الشركة حلولاً تقنية ومالية مبتكرة للمتعاملين مع هيئة النقل العام، عبر بطاقات مسبقة الدفع تتمتع بمزايا خدمية متنوعة.

هيئة النقل
الإمارات
عجمان
الدفع الرقمي
الدفع الإلكتروني
الدفع الذكي
بطاقات الدفع الإلكتروني
عمر محمد لوتاه
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