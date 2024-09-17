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«صندوق الوطن» يفتح باب التسجيل في «جسور النخبة»

ياسر القرقاوي
18 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق الوطن فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج «جسور النخبة»، الذي يركز على تأهيل وتدريب وتمكين أبناء وبنات الإمارات، الذين تخرجوا حديثاً، أو الذين لا يزالون في الفصل الدراسي الأخير من الجامعة.
ويسمح البرنامج، الذي يطلقه الصندوق مجاناً لشباب الإمارات، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، لخريجي الجامعات الذين أنهوا دراستهم في ديسمبر 2023، أو سيكملونها في ديسمبر 2024، أن يشاركوا في النسخة الجديدة من جسور النخبة، وتقديم الطلبات حتى 27 سبتمبر الجاري، على موقع الصندوق.
كما يمكن للمشاركين المهتمين معرفة المزيد عن البرنامج، من خلال حضور سلسلة من الفعاليات التعريفية التي ستعقد أيام 26 و30 سبتمبر الجاري، و8 أكتوبر المقبل، على أن يتم تنظيم البرنامج التدريبي الافتراضي طوال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن برنامج«جسور النخبة» الذي انطلق عام 2021، يحرص على تزويد الخريجين والطلاب الإماراتيين بالمهارات الشخصية والإرشاد والدعم، ما من شأنه أن يزيد من فرص توظيفهم في القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يتضمن محاور رئيسة عدة هي، التدريب على المهارات والتوجيه المهني، والعمل مع المشاركين لتحديد المسارات الوظيفية، التي تعتمد على مهاراتهم واهتماماتهم، من خلال شراكة الصندوق مع العديد من المؤسسات والهيئات، ويقوم على التدريب خبراء معتمدون في المجالات المختلفة التي يغطيها برنامج جسور.
وأضاف: إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان للعاملين كافة بالصندوق، تركز على العمل المستمر لتمكين أبناء الوطن، من خلال توفير تدريبات افتراضية وجلسات تدريبية شخصية، إضافة إلى منصة أيام المقابلات التي تتيح للمشاركين الفرصة للتواصل مع شركات القطاع الخاص، التي تبحث عن توظيف الخريجين الإماراتيين، وهو ما يتم بالفعل من خلال العديد من البرامج، ولا سيما برنامج جسور الذي يضم سلسلة من ورش العمل التي تركز على مهارات المقابلة وكتابة السيرة الذاتية، وإعداد الملفات الشخصية على «لينكد إن» وغيرها، من الأدوات القيمة للبحث عن العمل.
ويساعد برنامج «جسور» في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتوظيف المهني، ويعد المواطنين الإماراتيين للانتقال بنجاح إلى سوق العمل.
وأشار القرقاوي إلى أن الهدف الرئيس لصندوق الوطن هو التركيز على تأهيل أبناء الإمارات لسوق العمل، لذا تم إطلاق برنامج «جسور النخبة» بهدف توفير منصة للتدريب والتأهيل، تعمل على إيجاد سبل واضحة تربط بين ما تحصل عليه أبناء الوطن، من مؤهلات جامعية واحتياجات القطاع الخاص، في إطار حرص الصندوق على دعم القيم والسمات الاقتصادية الرئيسة للهوية الوطنية الإماراتية.

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