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محمد بن راشد: الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي.. نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن

محمد بن راشد: الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي.. نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن
17 سبتمبر 2024 21:00

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي .. نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن .. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد داعماً ومرسخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن .. خمسون عاماً كنت فيها لشعبك نعم الحاكم .. ونعم الأب والأخ الحريص على شؤونهم.. خمسون عاماً تحولت فيها إمارة الفجيرة لإحدى أجمل وجهات الوطن .. وأصبحت فيها يا أبو محمد أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة .. نسأل الله لك التوفيق والسداد .. ولأبنائك الهمة والعزيمة في دعم المسيرة وخدمة الاتحاد وأبناء الاتحاد".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد بن محمد الشرقي
محمد بن راشد
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