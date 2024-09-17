«بيئة» تحتفل بأول دفعة من «قادة المستقبل»

الشارقة (وام)

احتفلت مجموعة بيئة، المتخصصة في مجال التنمية المستدامة في المنطقة، أمس الأول في مقرها، بتخريج أول دفعة تضم 20 مشاركاً من برنامج قادة المستقبل الذي استمر 9 أشهر، والهادف إلى تأهيل جيل جديد من القادة ضمن الشركة.

وجاء البرنامج، بالتعاون مع «ايميريتيس»، المركز الرائد عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، وذلك بهدف تمكين المشاركين، وتعزيز مهاراتهم، بما يتماشى مع التزام المجموعة تجاه الابتكار والاستدامة والنمو.

ويُعقد البرنامج بشكل سنوي، ويضم 14 نموذجاً شاملاً حول كيفية تطوير مجالات ومهارات القيادة الرئيسية، بما يشمل الاستفادة من الذكاء العاطفي، وقيادة المؤسسات عن طريق التغيير، والاستفادة من التحليلات في اتخاذ قرارات استراتيجية، ودعم الفرق عالية الأداء، وتنظيم الأشخاص والفرق والمؤسسات، فضلاً عن مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة: «تنسجم هذه المبادرة مع هدفنا المتمحور حول تعزيز الابتكار والريادة ضمن المجموعة لخلق بيئة تتّسم بالابتكار والازدهار».

واختُتمت التدريبات بمشروع نهائي قائم على التعاون شهد عمل المشاركين معاً، لطرح حلول استثنائية للتحديات التي أُسندت إليهم، بناءً على خريطة الطريق المستقبلية الخاصة بمجموعة بيئة.

كما تم عقد جلسات توجيهية بشكل منتظم لتوفير الإرشادات بشأن المشروع النهائي. وأُعقبت الجلسات بعروض تقديمية استعرضت القيادة والتفكير الاستراتيجي، وركزت على المواضع المبتكرة التي تشمل مستقبل إدارة النفايات وتوفير بيئة حضرية خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال التكامل التكنولوجي.

وتنطلق دورة 2024-2025 من برنامج قادة المستقبل الشهر المقبل، مع إتاحة فرصة المشاركة أمام المؤسسات والأفراد من خارج المجموعة، وتأتي هذه الخطوة على خلفية النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية من البرنامج.