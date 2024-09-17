10 آلاف مستفيد من المخيمات الطبية لـ«الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

دشنت جمعية الشارقة الخيرية على مدار السنوات الماضية العديد من المخيمات الطبية التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع بدعم المؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار المشاركات المجتمعية لتوفير الفحوص المجانية، والتي بلغت أعداد المستفيدين منها منذ 2015 وحتى عام (2023) نحو عشرة آلاف مستفيد من فئات المجتمع كافة، فيما تنوعت الفحوص التي تم توفيرها بين فحوص الضغط والسكري، وفحوص أمراض النساء والأسنان والعظام وفحص الدم والإبصار والباطنية والطب العام.

من جانبه، قال ناصر مسعود بلال، رئيس قطاع الفروع بجمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية دشنت، خلال الفترة الماضية 12 مخيماً، تم تنفيذها في مناطق متفرقة بالشارقة والصجعة وكلباء وخورفكان والذيد، والمدام، بدعم وتعاون من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية، وعدد من المستشفيات، والتي أثمر تعاونها توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المخيمات لتصل إلى أكثر من 10000 مستفيد.