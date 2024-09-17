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«كنف» يستقبل وفد بلدية الشارقة لتعزيز التعاون في حماية الأطفال

خلال الزيارة (من المصدر)
18 سبتمبر 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل مركز «كنف»، المتخصص في دعم وحماية الأطفال ضحايا الإساءة، مؤخراً وفداً من بلدية الشارقة برئاسة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية الشارقة.
وكان في استقبال الوفد كل من هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل ورئيس اللجنة العليا لمركز «كنف»، وأمينة الرفاعي، مدير المركز، وعدد من المسؤولين ومديري أقسام المركز.
وشهدت الزيارة جولة ميدانية في المركز، حيث اطلع الوفد على أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز لحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين بلدية الشارقة ومركز «كنف» لضمان تقديم خدمات رعاية وحماية شاملة للأطفال.
وضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين في بلدية الشارقة.
ويحمل المركز رسائل استراتيجية تتمثل في تعزيز الوقاية أولاً من خلال توفير بيئة آمنة ومستدامة تضمن حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والتعامل معها بطريقة متكاملة وشاملة.

الإمارات
حماية الأطفال
الشارقة
بلدية الشارقة
عبيد سعيد الطنيجي
هنادي اليافعي
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