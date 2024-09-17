«الهلال الأحمر» يطلق مبادرة «حقيبة النجاح»

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «حقيبة النجاح»، في إطار حملة دعم التعليم السنوية «بالعلم نمكّن»، التي أطلقتها الهيئة على مستوى الدولة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لدعم المسيرة التعليمية لآلاف الطلاب.

وشارك العشرات من العاملين في الهلال الأحمر، والمتطوعين في الهيئة وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تجهيز الحقيبة المدرسية التي اشتملت على مختلف أنواع القرطاسية والمستلزمات الدراسية الأساسية، وستقوم الهيئة بتوزيع «حقيبة النجاح» على الطلاب المستفيدين بالمدارس.

وقال راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر: إن مبادرة الحقيبة المدرسية تمثل أحد المشاريع الموسمية الحيوية، التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر لصالح الطلاب أصحاب الحاجات والأيتام الذين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع، وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لإكمال مسيرتهم التعليمية.

وأكد الأمين العام أن برنامج كفالة طلاب العلم الذي يتبناه الهلال الأحمر، ويفرد له مساحة كبيرة من اهتماماته، يجسد رؤية الهيئة في الاهتمام بالإنسان أينما كان، وتلبية احتياجاته الأساسية، والتي من ضمنها حقه في الحصول على التعليم النوعي، الذي يؤهله لدخول سوق العمل بمؤهلات أكاديمية وقدرات علمية عالية.

وأضاف: «هذه الرؤية لم تأت من فراغ، بل من واقع أن التعليم هو المدخل الرئيس لإحداث التنمية الشاملة».

وقال المنصوري: إن كفالة طلاب العلم تعتبر من البرامج الدائمة والمستمرة ضمن مبادرات الهيئة، وتجد تجاوباً كبيراً من الخيرين والمحسنين الذين تجود بهم الدولة، وتعتبر تجسيداً حقيقياً، وترجمة فعلية لجهود الهيئة وتحركاتها بقصد الاستثمار في الإنسان وتحقيق تطلعاته وصون كرامته، من خلال تأهيله وإعداده جيداً من أجل مستقبل أفضل له ولأسرته.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أطلقت مؤخراً حملتها السنوية لدعم المسيرة التعليمية لآلاف الطلاب، تحت شعار «بالعلم نمكّن»، وتستهدف الحملة توفير الدعم اللازم للطلاب من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر ملائمة، وذلك من خلال سداد رسومهم الدراسية وتوفير مستلزماتهم التعليمية والحقيبة المدرسية، إلى جانب توفير المعينات الأخرى مثل الأجهزة اللوحية والذكية والتقنيات الحديثة.

ودرجت الهيئة على تنظيم الحملة سنوياً لمساندة الطلاب على مواصلة تعليمهم، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وبلغ عدد الطلاب الذين استفادوا من حملة دعم التعليم منذ العام 2012 وحتى الآن، 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة على مستوى الدولة.

وأوضحت ريف الخاجة مدير إدارة التسويق في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرة حقيبة نجاح تستهدف الطلاب من الأسر المتعففة، وتحفيزهم نحو الإنجاز في العام الدراسي الجديد.

وبينت الخاجة أن مبادرة بـ «العلم نمكن» تهدف إلى توفير الدعم اللازم للطلاب، من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر ملاءمة، من خلال سداد رسومهم الدراسية، وتوفير مستلزماتهم التعليمية والحقيبة المدرسية، إلى جانب توفير المعينات الأخرى مثل الأجهزة اللوحية والذكية والتقنيات الحديثة.