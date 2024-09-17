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علوم الدار

«تريندز» يبحث الأمن المستدام والذكاء الاصطناعي في مؤتمره السنوي بـ«طوكيو»

«تريندز» يبحث الأمن المستدام والذكاء الاصطناعي في مؤتمره السنوي بـ«طوكيو»
18 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولته الآسيوية، وقد حط رحاله في اليابان، بعد مهمة بحثية ناجحة في كوريا الجنوبية، تليها مهمة في إندونيسيا؛ بهدف توسيع دائرة انتشاره العالمي، وتأكيد دوره كجسر معرفي بحثي عالمي يستشرف الأحداث، ويضع الرؤى التي تساهم في صياغة وصنع المستقبل. 
وفي طوكيو، سينظم مركز تريندز مؤتمره السنوي الدولي الرابع، بالتعاون مع مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو، تحت عنوان «الأمن المستدام في عام 2024 وما بعده - دور الذكاء الاصطناعي».
ويشهد المؤتمر، الذي يعقد يومي 18 و19 سبتمبر، مشاركة نحو 34 خبيراً وباحثاً من 10 دول حول العالم، حيث يناقشون سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة، مع التركيز على قضايا حيوية، مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، والتداعيات الجيوسياسية.
وتزامناً مع هذا الحدث السنوي لتريندز، يفتتح مركز تريندز مكتبه التاسع عالمياً في طوكيو؛ لتعزيز حضوره الأكاديمي والمعرفي في اليابان، كما سيوقع اتفاقية شراكة وتعاون مع معهد الأبحاث التكنولوجية في جامعة طوكيو، بهدف تعزيز التعاون البحثي المشترك.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
طوكيو
اليابان
الذكاء الاصطناعي
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