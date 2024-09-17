«تريندز» يشارك في المنتدى الإعلامي لـ«بريكس»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال جلسات المنتدى الإعلامي السابع لدول مجموعة بريكس، التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر 2024، حيث قدم علي عبدالله آل علي، الباحث، ومدير إدارة «تريندز دبي»، مداخلة علمية ضمن مائدة مستديرة حول «وسائل الإعلام في دول البريكس.. التحول التكنولوجي نحو عالم جديد».

ووقع «تريندز» اتفاقية تعاون بحثي وإعلامي، مع وكالة الأنباء الروسية «إيتار تاس» TASS، بغرض تعزيز التبادل العلمي والمعرفي في البحوث والدراسات الإعلامية، إلى جانب التعاون في استطلاعات الرأي والتدريب والاستشارات المتخصصة، وذلك على هامش المنتدى الإعلامي لـ«بريكس».

وقع الاتفاقية عن «تريندز»، بالإنابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، علي عبدالله آل علي، الباحث، ومدير إدارة «تريندز دبي»، وعن وكالة «تاس» أندري كوندراشوف، المدير العام لوكالة الأنباء الروسية «إيتار تاس» TASS.

وتهدف اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين «تريندز»، و«تاس» إلى تعزيز تبادل المعرفة والمعلومات والبيانات البحثية بين الجانبين، ما يدعم جودة وتنوع المحتوى الإعلامي والبحثي، كما تسعى الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ أبحاث ودراسات مشتركة حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، فضلاً عن إطلاق مبادرات ومشروعات بحثية مشتركة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، للمساهمة في تبادل المهارات والخبرات بين الطرفين..

وقال علي عبدالله آل علي، الباحث، ومدير إدارة «تريندز دبي»، في مداخلته ضمن المائدة المستديرة «وسائل الإعلام في دول مجموعة البريكس.. التحول التكنولوجي نحو عالم جديد»، إن الإعلام في دول مجموعة البريكس، يؤدي دوراً مهماً في تمثيل المصالح المشتركة على الساحة العالمية، ومع ذلك، فإن التحول التكنولوجي يتيح فرصاً جديدة، حيث تمتلك دول البريكس القدرة على استخدام الإعلام كأداة لتعزيز التعاون والترويج لعالم متعدد الأقطاب.