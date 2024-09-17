صقر غباش يبحث علاقات التعاون مع رئيسة الجمعية الوطنية في تنزانيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله في مقر المجلس بأبوظبي أمس، معالي الدكتورة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات المتنامية بين البلدين والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في ظل الدعم اللامحدود من قبل قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بما يجسد تطلعات الجانبين من خلال تعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين في ظل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بينهما والتعاون القائم في تنظيم المؤتمرات.

حضر المقابلة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من: عائشة إبراهيم المري، وفاطمة علي المهيري، وميرة سلطان السويدي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.

ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء بمعالي الدكتورة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة في هذه الزيارة التي تعد الأولى لدولة الإمارات وتشكل دافعاً قوياً لتطور وتعزيز العلاقات نحو آفاق أوسع بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون الإيجابي والمثمر مع جمهورية تنزانيا المتحدة في مختلف المجالات خاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والطاقة والمعادن، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والمشاريع الإنسانية والتنموية، بما يخدم الأهداف التنموية في البلدين.

واستعرض معاليه أوجه التعاون بين البلدين في ظل وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة بما يحقق المصالح المشتركة التي تستند إلى عدد من الركائز منها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين واللجنة المشتركة الإماراتية التنزانية، وتعظيم العائد من العلاقات البرلمانية لدعم هذه التوجهات ورؤية القيادتين والحكومتين.