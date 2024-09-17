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عبدالله بن سالم يطلع على جهود «الهوية والجنسية» في دعم منظومة العمل الأمني

عبدالله بن سالم القاسمي خلال استقبال الوفد (وام)
18 سبتمبر 2024 01:09

الشارقة (وام)

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، برئاسة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
واطلع سموه على الجهود التي تقوم بها الهيئة في سبيل دعم منظومة العمل الأمني، التي تحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ والحدود في الدولة، والتي تأتي وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من أجل تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة وإسعاد المجتمع.
واستمع سمو نائب حاكم الشارقة، لشرح عن الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الموضوعة، وأبرز التحديات لتطوير مستوى الخدمات في منافذ إمارة الشارقة البرية والبحرية والجوية، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الدوائر والهيئات المحلية في الإمارة، والتي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر والسائح، وتهدف إلى تعزيز مكانة الدولة سياحياً، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع.
حضر الاستقبال بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، واللواء عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعدد من المسؤولين.

الإمارات
عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
سهيل سعيد الخييلي
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