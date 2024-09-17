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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة»: تعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الإمارة

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي (وام)
18 سبتمبر 2024 01:09

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي، والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة، ونص القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: أولاً: النظر في الإجازات التالية المقدمة من الموظف لجهة عمله وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015م، وتشمل الإجازة المرضية، وإجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وإجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ، والإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة، و أية إجازات أخرى تُعتمد من اللجنة العليا للموارد البشرية.
ثانياً: اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر، وثالثاً: النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى، ورابعاً: الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة، وخامساً: التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة، وسادساً: أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من المجلس.
واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024، والذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها، وبيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.

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