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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك
17 سبتمبر 2024 22:22

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

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المصدر: وام
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الكويت
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