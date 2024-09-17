محمد بن راشد: حمد الشرقي أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات

دبي، الفجيرة (الاتحاد ووام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار سموه إلى أن إمارة الفجيرة تحولت في عهده لإحدى أجمل وجهات الوطن.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»، بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي مقاليد الحكم بالفجيرة: «الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي.. نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن.. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد داعماً ومرسخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن».

وتابع سموه: «خمسون عاماً كنت فيها لشعبك نعم الحاكم.. ونعم الأب والأخ الحريص على شؤونهم.. خمسون عاماً تحولت فيها إمارة الفجيرة لإحدى أجمل وجهات الوطن.. وأصبحت فيها يا أبو محمد أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.. نسأل الله لك التوفيق والسداد.. ولأبنائك الهمة والعزيمة في دعم المسيرة وخدمة الاتحاد وأبناء الاتحاد».

وتحل اليوم الذكرى الخمسون لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مقاليد حُكم الإمارة.