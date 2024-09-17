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علوم الدار

«الأمومة والطفولة» و«الداخلية» يعززان الصحة النفسية المستدامة

مشاركون في الجلسة (من المصدر)
18 سبتمبر 2024 01:09

أبوظبي (وام)

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نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضمن فعاليات أسبوع الصحة النفسية، جلسة حوارية متخصصة حول «التماسك الأسري والرفاه النفسي للرجل»، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة في أبوظبي.
شهد الجلسة اللواء سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من الضباط ومنتسبي الوزارة، وطلبة كلية الشرطة.
وتأتي هذه الجلسة أيضاً في إطار البرنامج التمهيدي لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، الذي ستعقد فعالياته يوم 10 أكتوبر المقبل في أبوظبي، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وفي جلسة نقاشية لقيت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، مقدم البرامج، رئيس أكاديمية (IMI)، استعرض العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية، دور إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية في تعزيز التماسك الأسري، وحماية هذا الكيان المجتمعي، عبر المبادرات الريادية والبرامج الوقائية الخاصة بالأسرة التي تتبناها الإدارة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.
وتناولت الدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، مؤسس عيادة «حلك لهمك»، الآثار السلبية في كبت المشاعر وصعوبة التعبير عنها، مشيرة في حديثها إلى أهمية التعبير عن الرأي النفسي والوضوح مع الذات، لتجنب التراكمات والدخول في دوامات الاكتئاب والقلق.
وفي ختام الفعالية، جرى تكريم المتحدثين المحاضرين الذين أثروا الجلسة النقاشية، وذلك من قبل الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
الإمارات
وزارة الداخلية
الصحة النفسية
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