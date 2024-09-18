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أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
18 سبتمبر 2024 08:29

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 21 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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