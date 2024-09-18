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10 دقائق زمن الرحلة من المطار إلى «النخلة» في التاكسي الجوي

10 دقائق زمن الرحلة من المطار إلى «النخلة» في التاكسي الجوي
18 سبتمبر 2024 10:42

دينا جوني (دبي)
صرّح خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بانطلاق مرحلة بناء أول محطة للتاكسي الجوي، والتي سيتم الإعلان عن موقعها وتفاصيلها قريباً، بالإضافة إلى المحطات الأخرى، لافتاً إلى أن التشغيل الرسمي للتاكسي الجوي لا يزال في موعده المعلن سابقاً في بداية العام 2026.

وأوضح العوضي، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في المركز التجاري، ويستمر لغاية يوم الجمعة 20 سبتمبر، أن هيئة الطرق والمواصلات تخطط في المراحل الأولى لبناء أربع محطات للتاكسي الجوي في مناطق مختلفة من دبي، مع وضع خطة استراتيجية لربط تلك المحطات بالفنادق، المطارات، والمناطق السياحية الرئيسة. ومع تدشين التاكسي الجوي ستستغرق الرحلة من المطار إلى نخلة جميرا 10 دقائق فقط، مقارنة بنحو 45 دقيقة أو ساعة في وسائل النقل التقليدية.

وأضاف: «إن الهيئة تعمل على تحسين البنية التحتية لكي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات تشغيل التاكسي الجوي، مما يعزز كفاءة النظام، ويسهم في تقديم تجربة تنقل آمنة وسلسة للمستخدمين»، مشيراً إلى أن تشغيل التاكسي الجوي يتم بالشراكة مع شركة جوبي لصناعة طائرة ذات أربعة مقاعد، وتصل سرعتها إلى 320 كيلومتراً في الساعة.

وأكد أن دبي من خلال المبادرات والمشاريع المبتكرة في النقل والمواصلات تستعد لتصبح رائدة عالمياً في مجال النقل الجوي، والتي تساهم في تقليل وقت التنقل بين مختلف المواقع والمناطق في الإمارة؛ مما يدعم رؤية دبي للتحول إلى مدينة ذكية ومستقبلية.
بدوره، قال تايلور تريروتولا، المدير العام لشركة جوبي في الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر، إن مهمة الشركة تتمثل في التواصل بفعالية مع الناس بشكل أفضل على مدار الـ 15 عاماً الماضية. وفي فبراير الفائت، توصلت الشركة إلى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات للحصول على حقوق تنفيذ مشروع التاكسي الجوي في دبي.

وأضاف: «إن الشركة تعمل على تصميم 90 في المئة من أجزاء الطائرات، وهذا يسهم في دفع عجلة طيران المستقبل»، مشيراً إلى أن طائرات التاكسي الجوي تتسع لأربعة مقاعد وتعد من الطائرات عالية الأداء، إذ تبلغ سرعتها 320 كيلومتراً في الساعة، وهي مزودة بأجنحة تجعلها أسرع من الطائرات التقليدية. وقال إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل الطائرات في الربع الأول من عام 2026، في أربعة مواقع أو محطات يتم تطويرها تدريجياً.

وأشار إلى أن الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تعد المدينة المثلى للعمل والعيش، مما يجذب المزيد من الأشخاص للعمل فيها، خصوصاً مع سعي دبي المستمر نحو التطور. وأوضح أن الرحلة من المطار إلى نخلة جميرا ستستغرق حوالي 10 دقائق فقط، في حين أن الرحلة نفسها تستغرق نحو الساعة في الوسائل التقليدية.

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