سيف بن زايد يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات «2025-2028».

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من الموضوعات التي تتناول سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية دفع مسيرة التكامل الخليجي فيها، وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون «حفظهم الله»، لاسيما في مجال مكافحة المخدرات وآثارها السلبية والمدمرة لصحة وسلامة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال استراتيجية خليجية موحدة، وآليات عمل فعالة، تعزز العمل الخليجي المشترك، بما يضمن مزيداً من الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا الخليجية.

حضر اللقاء، اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد سعيد السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة.

كما حضره من جانب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، العميد حمد عجلان العميمي، الأمين المساعد للشؤون الأمنية، والمقدم راشد القمزي مدير مكتب الأمين المساعد للشؤون الأمنية، والرائد الدكتور محمد الدرمكي، مدير إدارة الإستراتيجية الأمنية وتطوير الأنظمة بالأمانة المساعد للشؤون الأمنية، والرائد الويهي العقاري سكرتير الأمين المساعد للشؤون الأمنية، وعبدالله صالح الجربوع، مدير عام مكتب الأمين العام.