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علوم الدار

وزيرة خارجية اليابان ترحب بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وزيرة خارجية اليابان ترحب بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
18 سبتمبر 2024 14:16

رحبت يوكو كاميكاوا وزيرة الخارجية اليابانية بقرار حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. 

وأعربت كاميكاوا، في بيان رسمي، عن أملها في أن يساهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي التي يتم التفاوض عليها بالتوازي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.

 

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وأكدت التزام اليابان بتوسيع علاقات التعاون في مختلف المجالات مع تعزيز العلاقات الاقتصادية الواسعة النطاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

المصدر: وام
اليابان
الإمارات
الاقتصاد
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