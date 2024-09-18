الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"إسلامية دبي" تفتتح "جامع سلطان راشد بن قبا" في الجداف

"إسلامية دبي" تفتتح "جامع سلطان راشد بن قبا" في الجداف
18 سبتمبر 2024 15:02

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، "جامع سلطان راشد بن قبا" في منطقة الجداف.

حضر الافتتاح، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية، وسعيد سلطان راشد بن قبا المهيري والمتبرع ببناء الجامع وعدد من قيادات ومسؤولي الدائرة ولفيف من المصلين.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات
شباب الأهلي يعتلي «القمة الآسيوية» في «الحوار البرتغالي»

وتم تصميم الجامع وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية الإسلامية وتم بناؤه على الطراز المعماري الحديث، بمساحة إجمالية تبلغ 2853.37 متر، ويتسع إلى 450 مصلياً، منهم 338 من الرجال و92 من النساء، إضافة إلى أماكن خاصة بأصحاب الهمم.

المصدر: وام
إسلامية دبي
دبي
آخر الأخبار
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
«دبي للسلع المتعددة» و«رابابورت» يعلنان عن أكبر مزاد للماس المصقول بدبي
اقتصاد
«دبي للسلع المتعددة» و«رابابورت» يعلنان عن أكبر مزاد للماس المصقول بدبي
اليوم 16:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©