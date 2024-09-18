"إسلامية دبي" تفتتح "جامع سلطان راشد بن قبا" في الجداف

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، "جامع سلطان راشد بن قبا" في منطقة الجداف.

حضر الافتتاح، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية، وسعيد سلطان راشد بن قبا المهيري والمتبرع ببناء الجامع وعدد من قيادات ومسؤولي الدائرة ولفيف من المصلين.

وتم تصميم الجامع وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية الإسلامية وتم بناؤه على الطراز المعماري الحديث، بمساحة إجمالية تبلغ 2853.37 متر، ويتسع إلى 450 مصلياً، منهم 338 من الرجال و92 من النساء، إضافة إلى أماكن خاصة بأصحاب الهمم.