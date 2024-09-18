أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 42.9 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات..وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.