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علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

شعار الأرصاد
18 سبتمبر 2024 16:53

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 42.9 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات..وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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