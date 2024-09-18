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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

شعار المركز الوطني للأرصاد
18 سبتمبر 2024 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 19:46، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 23:02 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
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