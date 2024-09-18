" الصحة" تضيء معالم سياحية بالبرتقالي احتفالاً باليوم العالمي لسلامة المرضى

أضاءت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من أبرز المعالم السياحية في الدولة باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، ويركز هذا العام على موضوع "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى" تحت شعار "أحسنوا التشخيص .. حافظوا على السلامة".

وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه التشخيص الصحيح الآمن في الوصول إلى نتائج تضمن سلامة المرضى وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية لضمان أفضل سبل الرعاية الصحية إضافة إلى دعم قدرات العاملين في القطاع الصحي وذلك في إطار جهود الوزارة لترسيخ نظام صحي متطور ومتكامل يركز على الارتقاء بصحة أفراد المجتمع والريادة المستدامة في الرعاية الصحية.

وشملت المعالم التي أضاءتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع برواز دبي والنصب التذكاري بالشارقة وقلعة الفجيرة ودوار الساعة في أم القيوين بالإضافة إلى جمارك رأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

كما نشرت الوزارة، رسائل توعوية وتثقيفية عبر منصاتها الرقمية لزيادة الوعي بمتطلبات سلامة المرضى من خلال التشخيص الدقيق والمبكر ما يسهم في تعزيز جهود الرعاية الصحية الفعالة، وتدعم هذه الرسائل مستوى المعرفة بحقوق المرضى وواجباتهم للارتقاء بمكانة النظام الصحي في الدولة واستمرار تميزه على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على استمرارية جهود الوزارة لضمان سلامة المرضى وفق أفضل المعايير الدولية وتعزيز ثقافة وممارسات الرعاية الصحية المتطورة.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تطوير السياسات الصحية وتنفيذ البرامج التي تركز على ضمان سلامة المرضى في التشخيص والعلاج من خلال تدريب المهنيين الصحيين ووضع أعلى المعايير والاشتراطات للممارسات الطبية في المنشآت الصحية وذلك لضمان نظام صحي يواكب أرقى المواصفات العالمية.