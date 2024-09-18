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"سفن إكس" تصدر طابعاً تذكارياً احتفاء بالذكرى الـ50 لتولي حمد الشرقي مقاليد الحكم في الفجيرة

"سفن إكس" تصدر طابعاً تذكارياً احتفاء بالذكرى الـ50 لتولي حمد الشرقي مقاليد الحكم في الفجيرة
18 سبتمبر 2024 19:24

أصدرت سفن إكس "7X" - مجموعة بريد الإمارات سابقاً -، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، طابعاً بريدياً احتفاءً بالذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس إن الذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، تمثل محطةً هامّةً ضمن مسيرة حافلة بالإنجازات، ساهمت بتعزيز مكانة دولة الإمارات وأصبحت خلالها إمارة الفجيرة نموذجاً يحتذى به في مسيرة التنمية الشاملة.

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وأضاف " نطلق هذا الطابع التذكاري لتوثيق النهضة والتطور اللذين شهدتهما إمارة الفجيرة، ونتقدم بالتهنئة والمباركة لسموه، متمنين للإمارة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".

وحمل تصميم الطابع صورةً لسموه بين الماضي والحاضر أمام معالمٍ من إمارة الفجيرة، ليشكّل تذكيراً بتاريخ الإمارة ويسلط الضوء على إنجازات سموه خلال الخمسين عاماً والازدهار والحضارة التي وصلت إليها الإمارة.

المصدر: وام
حمد الشرقي
الفجيرة
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