حمدان بن زايد يزور مجلس محمد الفلاحي الياسي ويلتقي المواطنين

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، مجلس محمد الفلاحي الياسي بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة، والتقى عدداً من أهالي المنطقة، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع أهالي المرفأ، والاستماع إلى آرائهم، والنظر إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتلبية احتياجاتهم، تتصدر سلم الأولويات لدى قيادتنا الرشيدة التي تحرص كل الحرص على تعزيز الخدمات.

وتبادل سموه والمواطنين الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة كافة شؤون حياتهم.

وأوصى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الحضور برعاية أبنائهم ومتابعتهم وتربيتهم على القيم النبيلة والمبادئ السامية، وغرس روح الوطنية وحب الوطن وقيادته الرشيدة، وتحقيق طموحاتها في العلم والتعليم والإبداع، مؤكداً سموه أن أبناء الإمارات هم "الرهان الكبير وحاضر الوطن ومستقبله".

من جهتهم، ثمن أبناء مدينة المرفأ حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التواصل الدائم معهم، ومتابعة أحوالهم عن كثب، بما يحقق لهم السعادة والاستقرار.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل مكتب نائب حاكم أبوظبي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين والموظفين والموظفات في عدة جهات ومؤسسات الحكومية في منطقة الظفرة.