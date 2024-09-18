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علوم الدار

حمدان بن محمد: الابتكار والريادة والإلهام نهج دولتنا وفكر قادتنا وقيم متأصلة

حمدان بن محمد
18 سبتمبر 2024 20:33

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، الدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني على حصولها على جائزة المدير التنفيذي من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2 لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة، كما هنأ سموه، الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لحصوله على جائزة "الإنجاز مدى الحياة".

وقال سموه في منصة حسابه الرسمي في إكس:"في تكريم دولي جديد للكفاءات الوطنية، نبارك للدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني على حصولها على جائزة المدير التنفيذي من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2 لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة، كما نهنئ الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لحصوله على جائزة "الإنجاز مدى الحياة" ... الابتكار والريادة والإلهام هي قيم متأصلة في تكوين الشخصية الإماراتية، ولدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى .. فهذا هو نهج دولتنا وفكر قادتنا.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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