بلدية أبوظبي تنظم ورشة عمل تدريبية للشركات المساحية والمساحين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع تخطيط المدن - إدارة البيانات المكانية - ورشة عمل تدريبية افتراضية عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، استهدفت من خلالها اطلاع الشركات المساحية، والمساحين المرخصين على آخر مستجدات الإجراءات الخاصة بالأعمال المساحية.

وتأتي هذه الورشة ضمن إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الشركات المساحية لوضعها في صورة الأنظمة واللوائح التي تنظم الأعمال المساحية، وبحث المتطلبات التي توفر لهذه الشركات أفضل الخدمات وأكثرها مرونة واستجابة لمتطلبات الأداء، وفقاً لأفضل الممارسات.

وتنوعت أهداف الورشة لتشمل: تزويد المشاركين بأحدث الإجراءات، والتقنيات، والأدوات المستخدمة في مجال المساحة، تعزيز التعاون والتواصل مع القطاع الخاص (الشركات المساحية) لمشاركتها في تبادل المعرفة والخبرات، الارتقاء بالتطوير المهني والابتكار في مجال العمل.