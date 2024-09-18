«أبوظبي العالمي» و«البلديات والنقل» يوقّعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ودائرة البلديات والنقل عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية، ضمن النطاق الموسع لأبوظبي العالمي (ADGM).

وفي ضوء توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) ليشمل جزيرة الريم، تضع مذكرة التفاهم الأسس لبناء شراكة استراتيجية بين أبوظبي العالمي (ADGM) ودائرة البلديات والنقل، بهدف نقل الخدمات العقارية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البلدية المُقدمة للمقيمين والشركات العاملة في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM). وتحدّد مذكرة التفاهم كافة الأدوار والمسؤوليات للطرفين، بما يضمن عملية انتقالية سلسة للقطاع العقاري في جزيرة الريم من دائرة البلديات والنقل إلى أبوظبي العالمي (ADGM)، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون المستمر في مجال التخطيط العمراني البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية مع الدائرة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يشكل التعاون مع دائرة البلديات والنقل خطوة بارزة في مسيرة توسّع أبوظبي العالمي (ADGM) ستمكننا من إرساء معايير جديدة للقطاع العقاري، كما أن توسيع نطاقنا الجغرافي ليشمل جزيرة الريم لا يُعد إنجازاً هاماً لأبوظبي العالمي (ADGM) فقط، ولكنه أيضاً سيعود بمنافع ومزايا كثيرة للذين يعيشون ويعملون ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، وتعكس هذه الخطوة أيضاً التزام أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ بدعم رحلة النمو الاستثنائية في أبوظبي وبناء منظومة متكاملة ومزدهرة للاستثمار».