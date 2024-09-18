دعوة المستفيدين من الأراضي الصناعية والعزب في أبوظبي لسداد المبالغ المالية

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت بلدية مدينة أبوظبي المستفيدين من العزب والأراضي الصناعية والمؤقتة إلى الالتزام بسداد كافة المبالغ المالية المترتبة عليهم، ليتمكنوا من الاستفادة من هذه المرافق، وضمان استمرارية الخدمات. وأكدت البلدية ضرورة استخدام الأراضي والعزب، حسب الأغراض المخصصة لذلك، والمتفق عليها سابقاً والحفاظ على الموقع والمظهر العام، وتطبيق اشتراطات ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة.

ودعت البلدية المستثمرين والمستخدمين للأراضي الصناعية بأهمية التعاون مع البلدية والجهات المختصة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري، وصون البيئية، وعدم تلويثها بأي شكل من أشكال النفايات.

وتهيب البلدية بأصحاب الأراضي الصناعية ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم المتبعة للحفاظ على المظهر العام وتجديد العقود في المدة المحددة، تفادياً لأي إجراءات قانونية من قبل البلدية.

وتنظم البلدية بشكل مستمر حملات توعية لملاك العزب والأراضي الصناعية، للالتزام بالاستخدامات الأساسية للأراضي المؤجرة، ورصد المخالفات التي تتم فيها، كتخزين المواد والسكراب، وفتح منافذ بيع دون ترخيص.

وتندرج هذه الحملات ضمن أولويات البلدية للحفاظ على المظهر العام لمدينة أبوظبي ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز جودة الحياة. وتركز الحملات على التوعية بعدم إلقاء المخلفات بشكل عشوائي في الصحراء، وضرورة التخلص من النفايات بطرق سليمة وصديقة للبيئة، ونقل المخلفات إلى المكبات المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب توضيح الطرق الصحيحة، للتخلص من الحيوانات النافقة، وعدم التخلص منها بشكل عشوائي يضر بالبيئة، كما يعد مخالفة بيئية وصحية يُسائل عليها القانون.

وتهدف الحملات التوعوية إلى التأكيد على أهمية تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة العامة لجميع العزب والمزارع بشكل دوري.