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علوم الدار

طحنون بن زايد: أطلقنا اليوم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

طحنون بن زايد
18 سبتمبر 2024 22:00

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع من القطاعات الصناعية المستقبلية، بل أصبح يشكل الأساس الذي يُبنى عليه مستقبلنا، ومانقوم به اليوم من استثمارات وشراكات في هذا المجال سيؤسس لمستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً.

وكتب سموه، على منصة «إكس»:"أطلقنا اليوم "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" والتي تجمع "أم جي إكس" و "بلاك روك" و"جلوبال إنفراستركتشر باتنرز" و "مايكروسوفت" للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة بحجم استثمارات يصل إلى 100 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على القدرة الحوسبية الفائقة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع من القطاعات الصناعية المستقبلية، بل أصبح يشكل الأساس الذي يُبنى عليه مستقبلنا، ومانقوم به اليوم من استثمارات وشراكات في هذا المجال سيؤسس لمستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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