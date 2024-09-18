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علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في «ملتقى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني»

خلال التكريم ( من المصدر)
19 سبتمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ملتقى الذكاء الاصطناعي المعرفي والسيادي الآمن «الأمن السيبراني» والذي نظمته مجموعة ريتش التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بهدف مناقشة أحدث التوجهات والتحديات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وحضر الملتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مشيداً بجهود مجلس الأمن السيبراني في التوعية ودور مجموعة ريتش في تنظيم الملتقى.
وشاركت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمنصة بعرض تقنية المحاكاة والواقع الافتراضي (VR)، بالإضافة إلى ورقة عمل قدمها الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي مدير فرع تصميم السيناريوهات وخبير الذكاء الاصطناعي، بعنوان أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في التدريب الافتراضي.
وأوضح الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي، أن موضوعات الأمن السيبراني وحماية نظم الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية متزايدة في عصرنا الحالي.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
الأمن السيبراني
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