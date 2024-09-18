ندوة عن «قيم الاستدامة في الإرث النبوي»

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أمس، في مسجد الاستدامة بمدينة مصدر في العاصمة أبوظبي، ندوة بعنوان: «قيم الاستدامة في الإرث النبوي»، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، حضرها الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي سيدي يحيى لمرابط، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإنابة، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، وعدد من المسؤولين في «الهيئة»، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومدينة مصدر، والضيوف المدعوون.

وقال الدكتور عمر الدرعي: إنَّ هذه المناسبة الدينية العطرة، التي نحتفي بها اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لهي فرصة عظيمة، نبرز فيها نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، في حمايتها للقيم الإنسانية، ودعمها للمبادئ المثلى والأخلاق، وتعزيزها لتعاليم الدين السمح، وتوكيدها الاستثنائي على قيم الاعتدال والتسامح، مشيراً إلى أننا مدعوون جميعاً أنْ نعمر هذه الحياة بالسعادة، وحبِّ الأوطان، وتحقيق الطمأنينة والرحمة.

وأضاف: إنَّ قيمة الاستدامة هي إرث مشترك بين الأنبياء، وإنَّ مقاصد رسالة سيدنا ونبينا، صلى الله عليه وسلم، وجوهرها زاخر بمعاني الاستدامة، فقد كان، صلى الله عليه وسلم، يحبُّ أنْ يكون عمله ديمة، ويحض على أدوم الأعمال وإنْ قل، مبيناً أنَّ مجالات الاستدامة في الميراث النبوي شاسعة، تشمل التأكيد على استدامة العلاقات الأسرية والاجتماعية، وطريقة التعامل مع البيئة، ومع الأرض والموارد، بلا إسراف ولا تبذير، مع ضرورة مراعاة حق الأجيال.