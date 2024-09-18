الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنفذ برامج تدريبية للمقبلين على الزواج

«التنمية الأسرية» تنفذ برامج تدريبية للمقبلين على الزواج
19 سبتمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"المؤتمر العالمي للمرافق" بأبوظبي يختتم نسخته الـ3 بنجاح كبير
«محمد بن راشد للإسكان» تحصد 18 شهادة مطابقة عالمية لمواصفة «الآيزو»

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية برنامج «رخصة الحياة الزوجية»، الذي يستهدف الشباب والمقبلين على الزواج، من أجل تمكينهم من بناء أسر إماراتية واعية ومتماسكة ومستدامة.
جاء البرنامج بهدف التركيز والتعريف باستراتيجيات التخطيط لاستدامة الأسرة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الزوجين، والذي يتضمن خطوات بناء الألفة والمودة بين الزوجين، ومهارات التواصل الفعال فيما بينهما، وآليات إدارة الخلافات والتحديات الأسرية بطرق عملية.
وتضمن تنفيذ برنامج «رخصة الحياة الزوجية» ورش عمل ومحاضرات ضمن برنامج تدريبي لمدة خمسة أيام، حيث يهدف إلى إكساب المشاركين أسس ومبادئ ومهارات بناء الحياة الزوجية السليمة والتخطيط لاستدامتها، وتزويدهم بمهارات التواصل الفعال ومد جسور الألفة بين الزوجين، وتعلم المهارات الفكرية والنفسية والاجتماعية المطلوبة، بالإضافة إلى تدريب الفتيات على مهارات إدارة شؤون المنزل.

مؤسسة التنمية الأسرية
الزواج
الشباب
الاستدامة
آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©